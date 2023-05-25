جامعة طنطا تكرم الطبيب "الجمسي" لفوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الطبيب محمد عبدالناصر الجمسى الطبيب المقيم بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية، لفوزه بالمركز الأول فى المسابقة العلمية العالمية والتى تنظمها جمعية المسالك البولية الأمريكية على هامش المؤتمر العلمى السنوى لها الذى أقيم بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٣م حتى ٣ / ٥ / ٢٠٢٣م أمام لجنة تحكيم تضم مجموعة من كبار أساتذة الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية بعد ترشيحه من قبل جمعية المسالك البولية المصرية ممثلا لمصر فى هذه المسابقة .

وأعرب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية عن سعادتهما بتحقيق الطبيب المقيم محمد عبدالناصر الجمسى للمركز الأول فى هذه المسابقة بمشاركة ٦٠ طبيبا مقيما من مختلف دول العالم بعد اجتيازه كافة الأسئلة فى المؤتمر الذى يعد من أكبر مؤتمرات المسالك البولية عالميا، مؤكدين دعمهم الكامل له ولزملائه حيث يعد ذلك تمثيلا مشرفا لكلية الطب و لجامعـة طنطـا فى المحافل الدولية، متمنين للطبيب مزيدا من التوفيق .

جدير بالذكر أن التكريم تم بمجلس الكلية وبحضور سبعة أساتذة من قسم جراحة المسالك البولية بالكلية وهم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور شوقى العبد عميد الكلية سابقا والدكتور عبدالناصر الجمسى رئيس القسم سابقا والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور عبدالحميد البهنسى رئيس القسم والدكتور محمد البندارى والدكتور محمد جابر .

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