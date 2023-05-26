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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع قدما على الأخرى.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز

أيمن ندا لاعب نادي
أيمن ندا لاعب نادي بايونيرز

شهدت مباراة بايونيرز وطنطا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 27 في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية جدلا واسعا بعد خروج أحد لاعبي بايونيرز على نقالة وهو يضع قدما على الأخرى .  

وتغلب فريق بايونيرز على نظيره فريق طنطا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني سجله اللاعب عبد المنان.

وشهد اللقاء خروج لاعب نادي بايونيرز أيمن ندا مصابًا ومحمولا على نقالة وهو يضع قدما على الأخرى ما أدي الي نشوب مشادة بالأيدي مع مدرب طنطا عمرو أنور مع اللاعب.

اللاعب أيمن ندا نجم فريق بايونيرز تعلل بأن الطبيب طالبه بهذه الوضعية لأن حمالة الكرسي لم تكن موجودة في ملعب اللقاء بعد تعرضه للإصابة ولم يقصد وضع قدمه اتجاه الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة عمرو أنور.

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تعنيف وعقوبات مالية على لاعب بايونيرز بعد واقعة طنطا

من جانبه قام عبداللطيف الدوماني المدير الفني لفريق بايونيرز بتعنيف اللاعب أيمن ندا رافضا السلوك الذى قام به بوضعه قدما على الأخرى اثناء خروجه امام الجهاز الفني لفريق طنطا.

وقام عبداللطيف الدوماني المدير الفني لفريق بايونيرز بتوقيع غرامة مالية على اللاعب أيمن ندا بعد واقعة وضعه قدما على الأخرى أثناء خروجه مصابا فى لقاء طنطا. 

بايونيرز طنطا الدرجة الثانية ايمن ندا عمرو أنور

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