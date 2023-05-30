فرنسا .. افتتاح أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

افتتح اليوم الثلاثاء أول مصنع لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية في إقليم "با دو كاليه" (شمال فرنسا)، في خطوة كبيرة في سباق البلاد لبناء قطاع صناعي في هذا المجال.

في "دوفرين" (في "با دو كاليه")، وهي بلدة يسكنها ستة آلاف نسمة، تم افتتاح أول مصنع للبطاريات للسيارات الكهربائية في البلاد، ويضم مجموعة كبيرة من الورش على مساحة أكثر من 60 ألف متر مربع، مع خط إنتاج أول تبلغ طاقته الانتاجية أكثر من 13 جيجاوات / ساعة للوصول إلى 40 جيجاوات / ساعة في عام 2030، ما يوفر نحو 2000 فرصة عمل بحلول عام 2030.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، عند زيارته للمصنع التابع لمجموعة (Automotive CellS (ACC" وهو مشروع مشترك بين شركة التصنيع للسيارات Stellantis ، و Total الفرنسية، و Mercedes الألمانية ، "لأول مرة منذ إنشاء إيرباص، تقوم فرنسا وأوروبا بإنشاء قطاع صناعي جديد".

وتقع صناعة البطاريات في صميم خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لإعادة التصنيع" في البلاد ، حيث من المقرر إقامة مجموعة من المصانع في شمال البلاد لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

