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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة حول قانوني تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس النواب بإنهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء.

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وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أنه لابد من إنهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، متابعا أن هذا الأمر يخص أكثر من مليون طلب تصالح.

وتابع أن الدولة منحت تيسيرات للجميع، و"لو عندك برج ممكن تتصالح عليه"، لافتا إلى ضرورة انهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح للتيسير على المواطنين.

 

الرئيس السيسي

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي منذ سنوات يراعي دائما البعدين الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن إنهاء هذين القانونيين يخدمان الملايين من المصريين.


وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قانونين مهمين ينتظرهما الشعب المصري ومرتبطان ببعضهما، وهما إنهاء قانون تقنين الأراضي ويرتبط به إنهاء قانون التصالح، موضحا أن القانون الأول انتهى وينتظر إرساله للبرلمان.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مطلوب من البرلمان إنهاء هذه المطالب قبل فض دور الانعقاد بعد نحو 3 أسابيع، لأن ملايين المصريين يستفيدون من هذه القوانين. 
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في كل التحركات والإجراءات.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، ثقته في عدم تأخر هذه القوانين في البرلمان، وسوف يناقشها سريعا، لافتا إلى أنه لا يمكن الانتظار حتى شهر أكتوبر المقبل لأنه موعد بعيد.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه في حال إنهاء هذه القوانين سيتغير مزاج الناس، لأفتا إلى أنه يتلقى اتصالات من الداخل والخارج للسؤال على هذه القوانين.
 

أحمد موسى مخالفات البناء اخبار التوك شو التصالح تقنين الأراضي

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