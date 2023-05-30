أحمد موسى يفاجأ بطول أحد لاعبي الملاكمة.. ووزير الرياضة: «ما شاء الله»

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى في جولة بالمركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.

والتقى الإعلامي أحمد موسى، خلال الجولة ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، بأبطال مصر في الملاكمة، وفوجئ بطول أحمد لاعبي منتخب مصر للملاكمة، ليعقب وزير الشباب والرياضة، قائلا: "ما شاء الله بقى".

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.

وأضاف وزير الرياضة، أن المؤسسة العسكرية ووزارة التربية والتعليم من خلال المدارس والجامعات يساهموا بشكل كبير في صناعة الأبطال، وسيتم مضاعفة المكافآت في الأولمبياد 3 مرات، والميدالية الذهبية في طوكيو مكافآتها مليون جنيه وزادت بمقدار نصف مليون، كما ارتفعت مكافأة الميدالية الذهبية في باريس لتصبح 3 ملايين جنيه.