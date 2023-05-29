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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف صبحي: محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة رفضا التجنيس مقابل ملايين الدولارات

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.

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وعن أزمة أحمد بغدودة قال صبحي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم إحالة ملف أحمد بغدودة لجهات التحقيق، مُشددًا على أن ظاهرة التجنيس تنتهي بالولاء والانتماء فقط، وهناك من يستهدف مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لتجنيسهم.

 

وأضاف وزير الرياضة، مساء اليوم الإثنين، أن المؤسسة العسكرية ووزارة التربية والتعليم من خلال المدارس والجامعات يساهموا بشكل كبير في صناعة الأبطال، وسيتم مضاعفة المكافآت في الأولمبياد 3 مرات، والميدالية الذهبية في طوكيو مكافأتها مليون جنيه وزادت بمقدار نصف مليون، كما ارتفعت مكافأة الميدالية الذهبية في باريس لتصبح 3 ملايين جنيه.

 

وتابع الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد» أن محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة وغيرهما من الأبطال رفضوا التجنيس مقابل ملايين الدولارات، مؤكدًا أن الاتحادات الرياضية مسؤوليتها إدارية فنية بحتة.

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