أشرف صبحي: نسعى للعودة للمناصب الرياضية قاريا ودوليا كقوة ناعمة لمصر

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إننا نسعى للعودة للمناصب الرياضية قاريا ودوليا كقوة ناعمة لمصر.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسعى واجتهد وأسافر إلى العديد من دول أفريقيا للمشاركة باسم مصر في قطاعي الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "استلمت الوزارة ولدنيا 14 مقر اتحاد أفريقي أصبحوا حاليا 34 مقرا".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "الرئيس السيسي دائما يوجه بالاهتمام بالصحة والرياضة".