لا أخشى الصوت العالي.. توضيح عاجل من وزير الرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، “لا أخشى الصوت العالي، وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارات مع متخصصين”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزارة الشباب والرياضة احتكمت للتقاضي في ملف رئيس الزمالك".

وأشار وزير الشباب والرياضة، "قراراتنا تهدف إلى استقرار الأندية سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد".

وأوضح أن “رئيس الزمالك أعلن من تلقاء نفسه أنه ترك منصبه تنفيذا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي، والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة”.

وأكد "لن نحل مجلس الزمالك لأنهم قاموا بتنفيذ القانون"، موضحا "لم ولن أتدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادٍ".