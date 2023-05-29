أشرف صبحي: قطاع الرياضة يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التطوير ينال الرياضة بشكل غير تقليدي في الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا بد أن نثق في ذاتنا وخطواتنا ولا نسمح لأحد بتشويه ذلك".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "قطاع الرياضة أحد القطاعات الذي يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي".

وأوضح: "الرئيس السيسي قال مصر دولة العلم والعمل والحلم والأمل"، مضيفا: "أنا مسؤول بخدمة بلدي لفترة زمنية وستنتهي وأرغب أن أترك خطة عملية للمستقبل".

