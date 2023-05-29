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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف صبحي: قطاع الرياضة يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التطوير ينال الرياضة بشكل غير تقليدي في الجمهورية الجديدة.

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ننشر تصريحات أشرف صبحي أمام اجتماع لجنة رياضة النواب

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أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة ومعهد بحوث الإلكترونيات

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا بد أن نثق في ذاتنا وخطواتنا ولا نسمح لأحد بتشويه ذلك".

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "قطاع الرياضة أحد القطاعات الذي يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي".

 

وأوضح: "الرئيس السيسي قال مصر دولة العلم والعمل والحلم والأمل"، مضيفا: "أنا مسؤول بخدمة بلدي لفترة زمنية وستنتهي وأرغب أن أترك خطة عملية للمستقبل".
 

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