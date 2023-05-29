وزير الرياضة: أساند وأدعم الأهلي في المباراة القادمة بنهائي بطولة أفريقيا.. فيديو

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي فريق يخوض منافساته خارج نطاق الدولة يمثل مصر"، لافتا: "الأهلي يمثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "أساند وأدعم وجود الأهلي في المباراة القادمة بنهائي بطولة أفريقيا"، موضحا: "أساند الأهلي في طلبه بالسماح لحضور الجماهير بسعة الاستاد في مباراته أمام الوداد".

وأوضح: "تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب في دور مجلس إدارة الأهلي لتوعية توجيه جماهير الأهلي بالتشجيع المثالي"، مؤكدا: "وزارة الداخلية حريصة على خروج المباراة النهائية بين الأهلي والوداد بشكل حضاري".