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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: أساند وأدعم الأهلي في المباراة القادمة بنهائي بطولة أفريقيا.. فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي فريق يخوض منافساته خارج نطاق الدولة يمثل مصر"، لافتا: "الأهلي يمثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "أساند وأدعم وجود الأهلي في المباراة القادمة بنهائي بطولة أفريقيا"، موضحا: "أساند الأهلي في طلبه بالسماح لحضور الجماهير بسعة الاستاد في مباراته أمام الوداد".

 

وأوضح: "تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب في دور مجلس إدارة الأهلي لتوعية توجيه جماهير الأهلي بالتشجيع المثالي"، مؤكدا: "وزارة الداخلية حريصة على خروج المباراة النهائية بين الأهلي والوداد بشكل حضاري".

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