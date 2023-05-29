وزير الرياضة يفجر مفاجأة مدوية حول حقيقة بيع النادي الأهلي لمستثمرين.. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة بيع النادي الأهلي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يوجد صحة لما يتردد عن الرغبة في الضغط على الأهلي بيع النادي إلى مستثمرين".

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "هذا الكلام غير مطروح من قبل الدولة"، مضيفا: "أؤكد باعتباري الوزير المسؤول أن بيع الأهلي شائعات مغرضة".



وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "القانون الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادي بأي دور فيها وهذا يسبب أزمات".