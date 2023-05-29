وزير الرياضة: أنا صاحب قرار بالتشاور والتسييس لأننا في دولة مؤسسات.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إننا نحتاج إلى مجموعة من الضوابط لتحقيق النجاح.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلنا نخدم بلدنا واللي عايز يخدم يتفضل يعرض رؤيته"، لافتا: "من قبل العمل العام يتحمل بإيجابياته وسلبياته".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "لا أتوانى في خدمة بلدي والعمل العام عرضة للانتقاد الدائم"، موضحا: "الرئيس السيسي يختار الشخص المناسب للقيام بالعمل".

وأكد: "أنا وزير مسؤول أمتلك قرار بمنتهى الديمقراطية، ونحن دولة مؤسسات"، مشيرا: "أنا صاحب قرار بالتشاور والتسييس لأننا في دولة مؤسسات".