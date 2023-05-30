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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة الأهالي.. أحمد موسى يعرض لقطات حصرية لسكان مثلث ماسبيرو| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، لقطات حصرية من داخل الوحدات السكنية في منطقة مثلث ماسبيرو.

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وقال أحمد موسى، إن الخونة وأعداء الوطن كانوا يشككون في دور الدولة في مثلث ماسبيرو، مضيفاً أن القنوات الإرهابية كانت تبث الأكاذيب عن الدولة بشأن تطوير مثلث ماسبيرو.


وأردف أحمد موسى، أن الدول اليوم نجحت في تحقيق إنجاز حقيقي في مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت في السابق منطقة عشوائية مرفوضة وليست آدامية.


وأشار أحمد موسى، إلى أن الدول دفعت مليار جنيه تعويضات لأهالي منطقة ماسبيرو، والبعض منهم حصل على وحدات سكنية في حي الأسمرات، والبعض الآخر حصل على 40 ألف جنية إيجار ثلاث سنوات، وتردد بأنهم لن يعودوا، واليوم يتم تسليم الأهالي الوحدات السكنية.

 

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