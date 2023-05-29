عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخلت التاريخ.. تعليق ناري من أحمد موسى على مباراة إنبي وفيوتشر.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس دخلت التاريخ بالوقت الإضافي المتحسب.

txt

الأغلى في مصر.. أحمد موسى يكشف سعر متر الأرض بالعاصمة الإدارية الجديدة

txt

بيريرا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المباراة تعتبر ثالث أطول مباراة في تاريخ كرة القدم"، لافتا: "المباراة استمرت من التاسعة ونصف حتى الواحدة صباحا".

وأشار: "حكم مباراة إنبي وفيوتشر ميعرفش أ ب تحكيم، والمشهد الذي حدث لا يمكن أن يحدث في أي بلد آخر"، مضيفا: "لابد من إصلاح منظومة التحكيم في مصر، وما حدث في المباراة عجائب وطرائف".

واستطرد موسى،: «ثالث أطول وقت إضافي في تاريخ كرة القدم، الأول كان في فلسطين 42 دقيقة وآخر 36 دقيقة كانت أوغندا طرف فيه بدوري أبطال أفريقيا، وإنبي وفيوتشر بـ 25 دقيقة وقت بدل ضائع؛ عجائب وغرائب كرة القدم في كأس مصر، هو إيه الحكاية؟؛ عندنا مشكلة في الفار».
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى التحكيم في مصر تاريخ كرة القدم انبي وفيوتشر انبي برنامج على مسئوليتي عجائب وطرائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

تعليق مثير من فرج عامر علي منصب أحمد ناجي الجديد بالنادي الأهلي

أزمة موليكا |كولر يرفض عودة نجم الأهلي ومحاولات من مجلس الإدارة لإقناعه

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

ترشيحاتنا

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

النيران تحاصر المبنى.. لقطات مروعة في حريق جهاز 15 مايو | فيديو

اجهاض مقابل ممارسة الرذيلة فى العيادة.. عقوبات مشددة تنتظر طبيب شبرا|تفاصيل

في يوم الذكرى.. بايدن يكشف عن الواجب "المقدس" الوحيد للأمريكيين

إسرائيل نكثت بوعدها.. واشنطن تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن مستوطنة "حومش"

بسبب الامتحانات.. دولة عربية تقرر قطع خدمة الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما سيحدث في مكة| ماذا تعني ظاهرة اختفاء ظل الكعبة؟

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

رقم خرافي.. مى عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها في حفل هيفاء وهبى

دخول زجاجة مزيل عرق إلى جسد إيراني.. كيف تصرف الأطباء؟

فيديو

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

طبيب نسا يساوم ضحاياه على الإجهاض مقابل علاقات محرمة.. فيديو

جمعتهما الصداقة والموت.. قصة وفاة طالبين عقب انتهاء الامتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ