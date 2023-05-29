دخلت التاريخ.. تعليق ناري من أحمد موسى على مباراة إنبي وفيوتشر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس دخلت التاريخ بالوقت الإضافي المتحسب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المباراة تعتبر ثالث أطول مباراة في تاريخ كرة القدم"، لافتا: "المباراة استمرت من التاسعة ونصف حتى الواحدة صباحا".

وأشار: "حكم مباراة إنبي وفيوتشر ميعرفش أ ب تحكيم، والمشهد الذي حدث لا يمكن أن يحدث في أي بلد آخر"، مضيفا: "لابد من إصلاح منظومة التحكيم في مصر، وما حدث في المباراة عجائب وطرائف".

واستطرد موسى،: «ثالث أطول وقت إضافي في تاريخ كرة القدم، الأول كان في فلسطين 42 دقيقة وآخر 36 دقيقة كانت أوغندا طرف فيه بدوري أبطال أفريقيا، وإنبي وفيوتشر بـ 25 دقيقة وقت بدل ضائع؛ عجائب وغرائب كرة القدم في كأس مصر، هو إيه الحكاية؟؛ عندنا مشكلة في الفار».

