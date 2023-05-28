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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأغلى في مصر.. أحمد موسى يكشف سعر متر الأرض بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم عنوانها أسرار العاصمة الإدارية الجديدة، وأسباب إنشائها ومصدر تمويل الإنفاق عليها، ومدى استفادة المواطنين فى الصعيد وبحري من العاصمة الإدارية.

وقال موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سعر المتر في أرض العاصمة الإدارية كان بالفين جنيه وبعد فترة بـ 12 الف والآن سعر المتر في البرج الأيقوني 150 متر.

 

ولفت إلى أن سعر متر الأرض فى العاصمة الإدارية قبل التعمير والتنمية كان بدون قيمة  وربما 7 جنيهات وحاليا وصل عشرات الآلاف، مضيفا:" سعر المتر في العاصمة الإدارية الأغلي في مصر".

أحمد موسى البرج الأيقوني الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي العاصمة الإدارية الجديدة

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