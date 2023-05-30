أردوغان في القاهرة قريبا| أحمد موسى يعلن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس تركيا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن آخر تطورات العلاقات المصرية التركية، مشيرا إلى أن هناك احتفاء إعلامي تركي بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم، إن هناك زيارة قريبة للرئيس التركي لمصر، وتنسيق على أعلى مستوى بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة في كل الملفات.

العلاقات المصرية التركية

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "نتحدث اليوم عن مرحلة أخرى في العلاقات المصرية التركية"، متابعا أن العلاقات بين البلدين تشهد خلال الأشهر الماضية تطورا إيجابياً.

