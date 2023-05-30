استثمارات إماراتية سعودية في قطاع الدواجن بـ 100 مليون دولار.. فيديو

فجر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل عن استثمارات سعودية إماراتية في قطاع الدواجن.

وأضاف سامح السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن استثمارات إماراتية وسعودية في قطاع الدواجن ب 100 مليون دولار ، وليس مليار دولار كما نشر في إحدى المواقع الإخبارية، متابعا أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وأوضح أنه يتم تأسيس شركة سعودية في بني سويف لإنشاء مجاز إليه للدواجن على أعلى مستوى ومزارع تسمين للدواجن.

قطاع الدواجن



وفي السياق نفسه أشار سامح السيد، إلى أن هناك شركة سعودية مستعدة لضخ استثمارات في قطاع الدواجن.