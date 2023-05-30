الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم

الدواجن واللحوم.. قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الإنتاج الحيواني، وظهر ذلك بشكل كبير من خلال الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني الأعلاف وخامات الأعلاف.



وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “ااكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه منذ شهر أكتوبر الماضي تم الإفراج عن أكثر من 5.2 مليون طن من خامات الأعلاف؛ حيث ساهم في خفض أسعار الأعلاف وشجع المربين على العودة لعملية التربية، مؤكدًا أن الدولة جادة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته.



عمليات إفراج دورية وأسبوعية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة خصصت 2.5 مليار دولار لهذا الغرض، مضيفًا أن هناك عمليات إفراج دورية وأسبوعية؛ وبالتالي هذا سينعكس على استقرار واتزان الأسعار في ملف الأعلاف وخاماتها.



وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك نسب اكتفاء ذاتي من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني منها الألبان وبيض المائدة، بجانب تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.