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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة عالمية تعلن توسعها فى المدن الذكية بمصر

صدى البلد

أعلنت  هانيويل العالمية متعددة النشاطات والتى تعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية والمدن الذكية  توسيع تواجدها الاستراتيجي في مصر وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز مساهمتها في تطوير المزيد من المدن والمجتمعات المستدامة وقيادة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية مثل المطارات والنقل ومراكز البيانات والرعاية الصحية والأصول العقارية التجارية والضيافة.

تعمل الشركة العالمية من خلال مقرها في القاهرة مع مجموعة من المؤسسات الهامة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات المدن الذكية، والمباني، والنفط والغاز، والتكرير والبتروكيماويات، والدفاع، والطيران، وتطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأمن والسلامة من الحرائق.

وتتواجد  في مصر منذ أكثر من 50 عاماً وهي ملتزمة بتوفير أفضل الخبرات والتقنيات لدعم جهود التنمية والتطوير عبر القطاعات الرئيسة في مصر.

واليوم تم الاعلان خلال مؤتمر صحفى عن شراكة جديدة بين الشركة العالمية و ريدكون بروبرتيز – يتم من خلالها تطوير مجموعة من الخطط الهادفة لتطبيق مفهوم المدن الذكية وحلول الاستدامة .

تتضمن مذكرة التفاهم تقديم مجموعة من الحلول الرائدة في مجالات المدن الذكية والمجمعات السكنية والاستدامة، إلى جانب الخدمات الاستشارية لأول مشروع مستدام متعدد الاستخدامات  والذي سيضع معايير جديدة للمجتمعات المستدامة متعددة الاستخدام في مصر.

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