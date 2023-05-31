بيان عاجل لـ الإمارات بشأن التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا

أعلنت الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقارير صحفية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان لها اليوم-“إن الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت: "ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة”.

وأكد البيان أن الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقًا للقانون الدولي.