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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحصد المركز الأول بالعرض المسرحي المنفى بمهرجان إبداع

فريق جامعة طنطا
فريق جامعة طنطا

حصل  العرض المسرحي «المنفى» لمنتخب جامعة طنطا، على المركز الاول في العروض المسرحية  ضمن مسابقة إبداع للجامعات المصرية، والتي نظمتها وزارة الشباب  والرياضة في نسختها الحادية عشر. وتنافس فيها نحو ١٣٠جامعة واكاديمية وجامعة خاصة وأهلية.

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وتسلم الجائزة الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا في حضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 
والعرض عن رائعة الكاتب بهاء طاهر «الحب في المنفى» تأليف أحمد عصام، وإخراج السعيد منسي.

وقال المخرج السعيد منسي، إن رواية «المنفى» مليئة بالأحداث والمشاعر، لافتًا أنه استفزته منذ فترة لتجعله يقرر تقديمها.

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وأضاف أن العرض تناول التحديات التي واجهتها مصر والتغيرات التي مرت بها ، في فترات ثورة يوليو، أو بعد تأمين قناة السويس، أو في عصر الانفتاح في السبعينيات، وأوائل الثمانينيات، مشيرًا إلى أنه خلال أحداث العرض نشاهد كيف تتأثر شخصيات العرض بهذه الأحداث من خلال عدد من قصص الحب والتي تناولها العرض بشكل مختلف.

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وأبدع الطلاب في تقديمها بحرفية مذهلة 
وأضاف المنسي ان العرض قدم  ملابسه ومكياجه دينا عمران،و إعداد موسيقى مصطفى مجدي، ديكور محمد طلعت، استعراضات ودراما حركية إبراهيم كابو، مخرج منفذ أحمد الرمادي، ومن بطولة عبد الله صالح، زياد الهنداوي، مارينا أمير، نانسي كمال، أمنية أمير، هدى مبارك، أحمد فايد، إسلام علاء، يوسف إيهاب، عبد الله فتح الله، هبة البشكار، محمد قطب، محمود رجب، عبد الله نافع، عبد الرحمن الطنيخي، مازن رمضان، ندى إبراهيم، سهيلة سليمان، أحمد صلاح، أدهم فيصل، عبد الرحمن عبده، أية الشربيني

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الحب في المنفى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمد حسين الدراسات العليا أكاديمية استعراض الشباب والرياضة الكاتب بهاء طاهر

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