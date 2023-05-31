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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعبة الدواجن: كرتونة البيض بـ75 جنيهًا وكيلو الفراخ بـ62 من المزرعة

صدى البلد

أعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر طبق البيض وصل حاليًا إلى 75 جنيهًا، وأن سعر كيلو الفراخ من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا.

وناشد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد، وزير الزراعة لتطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وليس هناك أي أزمة، مشيرا إلى أن مقابل كيلو الدواجن 62 جنيها في المزرعة، وأكد أن الإفراج عن الأعلاف ساهم في زيادة إنتاج الدواجن.

وأكمل رئيس شعبة الدواجن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن سعر كيلو الدجاج من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا، لكن التاجر بيزود أكثر من 10 جنيهات على الكيلو"، وأضاف أن "هناك تجار يضيفون 20 جنيهًا زيادة إلى سعر الكيلو، بعد خروج الدواجن من المزرعة".

وأشار إلى أن مصر لديها مجازر دواجن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، لكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.

سعر طبق البيض وصل إلى 75 جنيهًا

وأعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر طبق البيض وصل حاليًا إلى 75 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ 1.3 مليار بيضة، وزيادة إنتاج الدواجن من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون، بعد الإفراج عن الأعلاف مؤخرا، مقدما الشكر إلى وزير الزراعة السيد القصير لاهتمامه بملف الأعلاف.

وتم الإفراج عن 5.2 مليون طن من الأعلاف، منذ أكتوبر الماضي إلى الآن، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار الأعلاف وتشجيع المربين على عملية التربية، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش.

جدية الدولة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته

وأكد القرش جدية الدولة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته، وتُخصص 2.5 مليار دولار؛ لتوفير كل احتياجات المربين والمنتجين، وأضاف "نتابع أسبوعيا كل عمليات الإفراج عن الأعلاف، وهناك تكثيف في هذه العمليات خلال الفترات الأخيرة، وهو ما يكفي الاحتياجات بشكل مستمر، كما نهتم بالإنتاج المحلي، على خلفية الإعلان عن منظومة الزراعة التعاقدية فيما يخص المحاصيل العلفية، وبالتالي ينعكس على خدمة أفضل للفلاح وضمان وجود هامش ربح مرضي".

جدير بالذكر أنه تم الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بنحو 1.5 مليون دولار، خلال أسبوع، وهو ما جدية الدولة واهتمامها بهذا الملف.

شعبة الدواجن البيض كيلو الفراخ المزرعه الغرفة التجارية

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