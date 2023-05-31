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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محتاج وقفة .. نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو

صدى البلد

قال أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية فى النادي، إن تغييرات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى مراكز بعض اللاعبين تحتاج وقفة.

وقال أحمد عبدالحليم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "تغييرات مراكز لاعبي نادي الزمالك تحتاج وقفة مع الرجل لأن التغييرات الكثيرة تسبب مشاكل بالطبع فنية.

وتابع: "كثرة التغييرات بالطبع تجعل اللاعبين فى حيرة مثل ما رأينا أحمد فتوح اليوم، أتمني منه تثبيت مراكز اللاعبين.

وأكمل: “أوسوريو يحتاج الوقت من أجل تثبيت التشكيل واللاعبين لكن الآن صعب”.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين بهدفين دون رد.

أوسوريو الزمالك احمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق مجدي عبد الغني

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