بألوان الصيف.. اسما شريف منير تخطف الأضواء عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة اسما شريف منير متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت اسما في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستاناً أزرق فاتح مشجر طويل، ومعتمدة علي الميكاب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وقد شاركت أسما شريف منير، متابعيها بإطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة جذابة جريئة بالمايو في وسط البحر ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

ويذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.