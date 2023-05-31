مصر تسعى لجذب الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.. ونواب البرلمان: تحفز النمو الاقتصادي.. وتوفر فرص العمل للشباب

نواب البرلمان عن مشروعات الطاقة الكهربائية:

مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية

القطاع يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية

مصر لديها فائضا من الكهرباء وتسعى للتصدير بقوة

نستهدف الوصول إلى 20% من الطاقة المتجددة



أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الحكومة فى تخطى الصعوبات والتحديات الكبيرة التى واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقة الكهربائية والسير بخطى ثابته فى ملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

فى البداية قال سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تقوم بجهود لتتخطى الصعوبات والتحديات الكبيرة التى واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة.

مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة

وأكد “نصرالله” لـ"صدي البلد"، أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن الطفرة التي حققها قطاع الكهرباء في مصر، انعكاس واضح للإرادة السياسية للقيادة المصرية في الانتقال للمستقبل وتجاوز مشاكل الماضي في انقطاعات الكهرباء ومشاكلها، حيث استطاعت مصر أن تتجاوز كل هذه الصعاب في سنوات قليلة وتبني محطات عملاقة للكهرباء وتطور الشبكة برمتها، استعدادا للانتقال للمستقبل والجمهورية الجديدة.

وقال النائب أيضا إن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، ومن المخطط له أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، وهو ما سيكون إنجاز ضخم وغير مسبوق ويواكب التحديات العالمية.

وفي السياق ذاته، أشاد عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف “القطامى” لـ"صدى البلد"، أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المصرية الداعمة للطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة تمثلت فى التشغيل التجارى لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى خطوة ضخمة في هذا المجال.

وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، تكشف عن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به.

واختتم النائب عمرو القطامي، أن مشاريع الطاقة والكهرباء في مصر، تمثل طفرة حقيقية وإنجاز كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي، والذي تحرك عبر خطة واعية في مجال الطاقة قبل سنوات، للقضاء على عجز الكهرباء والانقطاعات التي كانت موجودة قبل سنوات مضت.

ومن جهته، قال مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تسعى للنهوض بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية فضلا عن توفير الطاقة وتخطى الأزمات التى كان يعانى منها قطاع الكهرباء فى مصر وتوفير احتياطات ضخمة.

تأمين احتياجات مصر من الكهرباء

وأكد “الكمار” لـ"صدي البلد"، ان الدولة المصرية قامت بتأمين احتياجاتها من الكهرباء واستطاعت أن تقوم بالبدء في عملية التصدير لمختلف دول العالم وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليما للطاقة سواء في الكهرباء او الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن النجاحات مصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجاز عصري هائل قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.

وأشار النائب إلى أن مصر تستعد الآن إلى التطلع إلى المستقبل، وحجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا أن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.

كما، أشاد بهجت الصن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود وزارة الكهرباء فى السعي المستمر والخطوات الجادة فى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة لا تنفد مع الاستهلاك الكبير

وقال “الصن” لـ"صدي البلد"، إن الطاقة المتجددة هي نوع من أنواع الطاقة التي تُولّد من مصادر طبيعية، مما يعني أنها لا تنفد مع الاستهلاك الكبير ودائمة التجدُّد، تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها غير محدودة وصديقة للبيئة ولا تؤثر عليها بتاتًا، لافتا الي أن القيادة السياسية تسير بخطي ثابتة نحو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات، وأيضا فيما يخص مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذلك الاتجاه المتبع حديثا بكثير من دول العالم.

واكد النائب، أن الحكومة خطت نسبة 10% من كهرباء مصر طاقة متجددة مما يعد ذلك مؤشرا جيدا، لافتا إلي أنها تستهدف الوصول إلي 20% من مشاركتها ضمن الإجمالي العام لإنتاج الكهرباء.

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلي أن هناك جهود واسعة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الكهرباء في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء باعتبارها أحد أشكال الطاقة النظيفة.

وتجدر الإشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع أمس؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا إنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لاسيما في فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.

كما تناول الوزير أبرز الخطوات التي تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.