السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بالدور الأول بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية الشبانات بجوار مسجد العرب دون وقوع خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة تفيد نشوب حريق بورشة أخشاب بالدور الأول بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية الشبانات بجوار مسجد العرب وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بورشة أخشاب بالدور الأول بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية الشبانات بجوار مسجد العرب دون وقوع خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.