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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على ربة منزل مقتولة داخل بيتها بالشرقية والتحريات الأولية: ابنها المتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات داخل منزلها الكائن خلف النادي الرياضي بمدينة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "هناء م ع" 43 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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فيما أكدت التحريات الأولية قيام نجل المجني عليها بإرتكاب الواقعة وطعنها عدة طعنات داخل منزلهم الكائن خلف النادي الرياضي بمدينة بلبيس وجاري ضبط المتهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

التحريات الاولية التحفظ على الجثة الأجهزة الامنية الشرقية النيابة العامة تحرير محضر

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