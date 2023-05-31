العثور على ربة منزل مقتولة داخل بيتها بالشرقية والتحريات الأولية: ابنها المتهم

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية