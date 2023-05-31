عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قتلت ابنها بفأس وقطعته إلى أشلاء.. هناء تتخلص من نجلها خوفا من مفارقته لها بالشرقية

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه

داخل منزل ريفي بسيط سكنت "هناء" أم رفقة نجلها الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بعد انفصالها عن زوجها بإحدي قري مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ومع مرور الوقت وخوفها من ابتعاد نجلها عنها وعودته الي أحضان والده هداها تفكيرها إلى حيلة شيطانية ضاربة بجميع معاني الإنسانية عرض الحائط حيث قررت التخلص من حياة نجلها وتقطيع جثمانة الي أشلاء مستخدمة عصا غليظة وسكينة..

انها ليست بأم ولكنها تخلت عن جميع مشاعر الأمومة وسيطرت عليها فكرة التخلص منه وقتله خشية أن يبتعد عنها ويعود الي طليقها فقررت إحضار عضا خشبية غليظة وقامت بضرب فلذة كبدها عدة ضربات متتاليات حتى نزف الدم من رأسه وسقط الطفل قتيلا ولكنها لم تنته عند هذا الحد ولكنها قامت بتقطيع الجثمان الي أشلاء عازمة علي دفنه بعيدا عن أعين الجميع لإخفاء جريمتها الشنعاء ولكن كان للقدر كلمته حيث تم إكتشاف الواقعة وضبط الأم..

 

أيام كثيرة كان رجال النيابة العامة ورجال مباحث مركز فاقوس يتابعون التحقيقات ومجرياتها حتي تم التأكد من ان الأم بكامل قواها العقلية ولا تعاني من أي إضطراب او خلل عقلي وقامت بإرتكاب فعلتها وهي بكامل قواها العقلية ليتم إحالتها الي محكمة جنايات الزقازيق.

 

وأمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ. حيثُ قُدِّمَتِ المتهمةُ هناء محمد حسن إلى الجناياتِ لمعاقبتِهَا عمَّا أُسندَ إليها من ارتكابِها جنايةَ قتْلِ ولدِها الطفلَ البالغَ مِن العُمر خمسَ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، بعدَ أنِ انتهتِ التحقيقاتُ إلى عزمِها على قتلِهِ خوفًا مِن أنْ يُبعدَهُ عنها مطلِّقُها، مدفوعةً برغبتِها الدائمةِ في الِاستئثارِ به، وتشبثِها المستمرِّ بحجبِهِ عن الناسِ، إذ أعدتْ لقتلِهِ عصَا فأسٍ كانتْ بمسكنِهَا، وغلَّقتْ نوافذَهُ، وانفردتْ به مستغلةً اطمئنانَهُ إليها، وسكونَهُ في وُجودِها، فغافلتْهُ وانهالتْ على رأسِهِ بضرباتٍ ثلاثٍ فقتلتْهُ، ثم في سبيلِ محاولتِها إخفاءَ آثارِ جريمتِها قطَّعتْ جثمانَهُ لأشلاءٍ لإخفائِهِ، وأُلقِيَ القبضُ عليها قبْلَ أن تدفنَها.

 

وكانتِ النيابةُ العامةُ حريصةً منذُ بدءِ التحقيقاتِ على تحرِّي حقيقةِ بواعثِ المتهمةِ لقتْلِ ولدِها والتمثيلِ بجثمانِهِ على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ لم يشهدْهُ المجتمعُ المصريُّ من قبلُ، وكذا حرصَتْ على تحرِّي ما أُثيرَ منذُ بدءِ التحقيقاتِ حولَ سلامةِ قُواهَا العقليةِ، وشبهةِ اضطرابِها نفسيًّا كسبَبٍ لارتكابِ الجريمةِ، فانتهتْ بعدَ اتخاذِهَا العديدَ مِن إجراءاتِ التحقيقِ الدقيقةِ والمتواترةِ إلى ارتكابِها الواقعةَ عن وعيٍ وإدراكٍ سليميْنِ مولعةً برغبةِ الِاستحواذِ عليه، ومنعِ مطلِّقِها وذويهِ منْ الِاختلاطِ به، أو ملاحقتِهَا بحقِّ رُؤيتِهِ.

إحالة 93 عاملا مقصرا للتحقيق بالشرقية

 

ولم تعتمدِ النيابةُ العامةُ في إقامةِ الدليلِ قِبَلَها على إقراراتِهَا التفصيليةِ بارتكابِ الجريمةِ فقط، بلِ استوثقتْ مِن صحةِ تلكَ الإقراراتِ، وصحةِ إسنادِ الِاتهامِ إليها من شهادةِ ستَّةَ عشَرَ شاهدًا، وما تبينتْهُ خلالَ معاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما عثرَتْ عليه فيهِ من بقايَا جثمانِ القتيلِ وأدواتِ الجريمةِ وآثارِها، وما ثبَتَ بتقاريرِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ التي أكَّدَتْ نسبةَ الأشلاءِ إلى القاتلةِ وراثيًّا، ونسبةَ الدماءِ المعثورِ عليها على ملابسِهَا للقتيلِ، كما أثبتتْ جوازَ حدوثِ الواقعةِ على نحوِ ما اعترفتْ به المتهمةُ، وباستخدامِ الأدواتِ التي ضُبطتْ، وكذا أثبتَتَ التقاريرَ عدمَ تعاطِيهَا أيَّ موادَّ مُخدِّرةٍ، وخُلوَّ الأدويةِ المضبوطةِ بمسكنِها ممَّا يُؤثرُ على الصحةِ النفسيةِ أو العصبيةِ.

 

وكان ما قطعَ بسلامةِ المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتِها عنِ ارتكابِ الجريمةِ ما ثبَتَ بالتقريرِ الصادرِ عن إدارةِ الطبِّ النفسيِّ الشرعيِّ للمجلسِ الإقليميِّ للصحةِ النفسيَّةِ من أنها لا تُعاني لا في وقتِ الفحصِ، ولا وقتِ ارتكابِ الجريمةِ من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ يُفقدُها أو يَنقصُها الإدراكَ والِاختيارَ، ومعرفةَ الخطأِ من الصوابِ، والتمييزَ والحكمَ السليمَ على الأمورِ، ممَّا يجعلُها مسئولةً مسئوليةً كاملةً عن الجريمةِ التي ارتكبتْهَا.

 

وتُشيدُ النيابةُ العامةُ بالتزامِ المؤسساتِ الإعلاميةِ المنضبطةِ بموقفِهَا مِن تلك القضيةِ خلالَ تحقيقاتِهَا من تحرِّي الحقيقةِ في تقاريرِها حولَهَا بالإحالةِ إلى نتائجِ التحقيقاتِ، وما تعلنُهُ النيابةُ العامةُ منْهَا، وعدمِ الِانجرافِ نحوَ مواقفَ أخرَى صدرَتْ مِن فئةٍ قليلةٍ حاولتِ استغلالَ بشاعةِ الجريمةِ وندرةِ وقوعِها لتكثيرِ سَوادِ المشاهدينَ والمتابعينَ تحقيقًا لمآربَ وأهدافٍ مُحددةٍ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عن الحرصِ على المصلحةِ العامةِ والأمنِ الِاجتماعيِّ، مُؤكدةً اتخاذَهَا ضدَّ بعضَهِم الإجراءاتِ القانونيةَ لما شكّلتْ أفعالُهُم من جرائمَ مُعاقبٍ عليها.

جريمة فاقوس حادث فاقوس قتلت ابنها أم قتلت ابنها أخبار الحوادث الشرقية اخبار الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تسكين أعضاء هيئة التدريس

الشرقية تستعد لاحتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة

رئيس جامعة الزقازيق يترأس اجتماع لجنة المكتبات ويبحث آليات سير العمل

زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية لمهندسي ورؤساء أقسام البساتين

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بالشرقية

إصابة 3 عمال باختناق عقب تسرب غاز الكلور بمحطة مياه بالشرقية

إصابة 5 سيدات إثر سقوطهن من أعلي سيارة ربع نقل بالشرقية

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنها

استجابة لتوجيهات الرئيس.. الحوار الوطني يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة إنشاء مجلس للتعليم

أمريكا تعاقب دولة أفريقية بسبب رفضها للمثليين.. تعرف عليها؟

هشام آمنة: الحكومة تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها

بريطانيا تواجه خطر إغلاق أكثر من 90 مدرسة بسبب نقص التلاميذ

ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد خسائره السابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

فيديو

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ