إحالة 93 عاملا مقصرا للتحقيق بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين مؤكدا على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز فاقوس ومنيا القمح ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الدميين التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شاويش التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد ١٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المناصرة التابعة للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق ، كما تبين عدم حضور ٤ من العاملين بالوحدة ، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق ، كما تبين عدم حضور ٥ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز الشباب بقرية نبتيت التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز مشتول السوق وتم التسديد قرين الإسم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٣١ من العاملين بمقر ديوان رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.