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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الشرقية: تلقينا 248619 طلب تصالح في مخالفات البناء

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو انجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة الي أن المحافظة انتهت من تحرير 12062 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتسجيل 115 عقد خلال شهر مايو الجاري ، ليؤكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

وتم عرض موقف الإعلانات خلال شهر أبريل الماضي وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 275 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 615 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر مايو الجاري تم رصد 1128 متغير منهم 927 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 868 متغير، ليؤكد المحافظ علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية حيث تم انشاء عدد (50) مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية بمراكز (الزقازيق – منيا القمح – مشتول السوق – ابو كبير – ههيا – الابراهيمية – كفر صقر ) بالإضافة إلى مركز ومدينة الحسينية ( تم تطوير المراكز المصغرة به بمشروع حياة كريمة) ، فضلاً عن رفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز (ابوحماد –أولاد صقر – فاقوس - بلبيس – ديرب نجم ) ، وتمت الاشارة إلى أن عدد طلبات المواطنين بلغ 495486 طلب وتم انهاء 493115 بنسبة تنفيذ 99.52 % ، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم ( الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين ) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وتم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة الي ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248619 ، وعدد الطلبات التي تم إدراجها طبقاً للنموذج 6 بلغت 21674 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 239 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 8 اللجنة الفنية قرارات البت بلغت 25141 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 9 الجهة الإدارية 24022 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 15889 .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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