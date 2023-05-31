تفحم 19 محلا.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق التهم 5 شقق سكنية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إخماد الحريق الذي اندلع بشارع بور سعيد بمدينة كوم أمبو ، وامتدت أثاره إلى 19 محل أحذية وملابس ، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة ، وقد شارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منهم ٧ سيارات تابعين لإدارة الحماية المدنية ، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو ، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

جاء ذلك فور إخطار المحافظ من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق كبير بشارع بور سعيد بمدينة كوم أمبو .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد ، والشوارع الجانبية بإعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التى تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للإشتعال .

جهود

جهود إخماد حريق كوم أمبو

وكلف المحافظ بقيام رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، ومديرية التضامن الإجتماعى ، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوى لقوات الحماية المدنية ، ومصانع سكر كوم أمبو وإستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة ، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق ، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق .

جهود إخماد حريق كوم أمبو