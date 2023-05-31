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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفحم 19 محلا.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق التهم 5 شقق سكنية

جهود إخماد حريق كوم
جهود إخماد حريق كوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إخماد الحريق الذي اندلع بشارع بور سعيد بمدينة كوم أمبو ، وامتدت أثاره إلى 19 محل أحذية وملابس ، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة ، وقد شارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منهم  ٧ سيارات تابعين لإدارة الحماية المدنية ، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو ، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

  جاء ذلك فور إخطار المحافظ من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق كبير بشارع بور سعيد بمدينة كوم أمبو .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد ، والشوارع الجانبية بإعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التى تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للإشتعال .

المحلات اتفحمت.. اللقطات الأولى لحريق هائل في أسوان

أسوان.. حريق في عدد من المحلات التجارية بكوم أمبو

جهود

جهود إخماد حريق كوم أمبو 

وكلف المحافظ بقيام رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، ومديرية التضامن الإجتماعى ، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوى لقوات الحماية المدنية ، ومصانع سكر كوم أمبو وإستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة ، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق ، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق .

جهود إخماد حريق كوم أمبو 
جهود إخماد حريق كوم أمبو 
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