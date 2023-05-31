إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بأسوان

تعرض 7 أشخاص اليوم الأربعاء، لإصابات متفرقة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك، عند قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك، عند قرية سلوا التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

حادث

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.