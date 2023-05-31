عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بأسوان

تصادم
تصادم

تعرض 7 أشخاص اليوم الأربعاء، لإصابات متفرقة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك، عند قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك، عند قرية سلوا التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص. 

ميناء قسطل البرى جنوب أسوان.. نافذة لاستقبال الوافدين من دولة السودان الشقيقة|شاهد

محافظ أسوان: تقديم التسهيلات لاستصلاح 850 ألف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر

حادث 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.  

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ميناء قسطل البرى جنوب أسوان.. نافذة لاستقبال الوافدين من دولة السودان الشقيقة|شاهد

ترشيحاتنا

مدير الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا لا يزال هشا وخطيرا للغاية

قدر الله ما شاء فعل.. مي سليم تطمئن جمهورها على سلامتها من الحادث الأخير

الإعفاء الجمركي على الذهب.. مفاجأة في شراء المصريين للمعدن الأصفر من الخارج

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51 %

فلسطين: نشارك مصر الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين

الحوار الوطني.. إنشاء مجلس للتعليم والتدريب يسهم في توحيد الجهود والسياسات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لرعد-33 لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا.. صور

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوم جديدة بهذه الأماكن إزاي تشتري

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ