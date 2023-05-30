الناجح يرفع إيده.. الأولى بالشهادة الإعدادية في أسوان: أتمنى دخول كلية الصيدلة

عبرت أسرة الطالبة مريم محمد ربيع متولى، من قرية الشرفا التابعة لمركز إدفو، والحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بنطاق محافظة أسوان، عن سعادتهم بنجاح ابنتهم وتفوقها فى العام الدراسى المنقضى 2022/ 2023، مؤكدين أن التفوق جاء نتيجة أيام متواصلة من التحدى والإصرار والعزيمة والحصول على المركز الأول.

ومن جانبها، قالت سعاد جمعة، والدة الطالبة مريم، إن ابنتها اعتادت على التفوق منذ صغرها حيث أنها حصلت على المركز الأول فى مراحل التعليم المختلفة حتى وصلت إلى الشهادة الإعدادية بمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة، وحصلت على المركز الأول بنطاق محافظة أسوان بمجموع 279.5 درجة من 280 درجة.

الشهادة الإعدادية

وأكدت أن ابنتها كانت تعتمد على قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتى أتاحتها وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، وهى رسالة إلى كل أب وأم بمتابعة هذه القنوات التى وفرتها الوزارة وبذلت فيها الجهد الكبير، وهو ما ساعد ابنتهم كثيراً على التفوق.

وأوضحت أن مريم ابنتها الوحيدة بين 3 ذكور، حيث إن الابن الأكبر هو أحمد" بكلية الطب، و"يوسف" بمعهد فنى صحى، وهى ترتيبها الثالث بين إخوتها، ثم الأخير فى المرحلة الابتدائية، منوهة بأن والدهم يعمل موظفا فى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، وأنه يقدم الغالى والنفيس لأبنائه لتوفير وتهيئة الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق لهم.

وأكملت أن مريم من الموهوبين فى مجال الرسم، علاوة على تفوقها فى مجال الأنشطة ومشاركتها فى مبادرة أصدقاء بيت العائلة المصرية، وحصلت على المركز الأول على مستوى إدارة إدفو التعليمية بأسوان، ونالت التكريم اللائق لذلك.

وعن أمنية ابنتها مريم ، فقالت إنها تطمح وترغب في دخول الثانوية العامة ، والوصول إلى كلية الصيدلة ، خاصة أنها من ذوى الشخصيات القوية التى تحاول إثبات نفسها وقبول التحدى ومواجهة الصعوبات وصولاً إلى الأمنيات والرغبات التعليمية التى تتطلع إليها مستقبلاً .

أوائل

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان اليوم الإثنين أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس محافظة أسوان، وجميعهم حاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ درجة.

وجاءت أسماء طلاب أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات كالتالى: مصطفى أحمد ابراهيم محمد الأول بمدرسة أحمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة إدفو ، والذى حصل على مجموع درجات ٢٧٩.٥ درجة ، ومريم محمد ربيع متولى، الأول مكرر، والتى حصلت على مجموع ٢٧٩.٥ درجة ، والتابعة لمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو.