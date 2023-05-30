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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع التدريب العملى للتعامل مع المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات التدريب العملى على المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ، الذى نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور مسئولى الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بإدارة الأزمة بالمحافظة وباقى المحافظات.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذا التدريب العملى والذى يأتى تطبيقاً لتعليمات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء بتنمية مهارات العاملين بمختلف الأجهزة والجهات المعنية ورفع قدراتهم وتأهيلهم لاستغلال تكنولوجيات المعلومات فى استخدام المنظومة الوطنية الجديدة، والتى سيتم تطبيقها بمختلف المحافظات للتعامل الجيد عند حدوث أى أزمة أو كارثة.

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المنظومة الوطنية

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ودورها فى توحيد الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة مع إتاحة الفرصة لتحقيق التعاون والتنسيق الفعال وتنظيم الأدوار بين الجهات المعنية بما يساهم فى تحقيق السيطرة الكاملة وتسريع زمن الاستجابة للحد من التداعيات والآثار السلبية الناجمة واحتوائها بالشكل المطلوب، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وحماية للمتلكات العامة والخاصة.

ومن جانبه أوضح محمد عبد العاطى مدير إدارة الأزمات والكوارث بأن التدريب العملى يشمل شرح طريقة وآليات التعامل مع المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على أسلوب تكنولوجى حديث لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وخريطة رقمية تشمل رصد جميع الحوادث والأحداث المختلفة وتسجيلها ومراجعتها لاستخراج مجموعة من المؤشرات والبيانات والتقارير المفصلة، بالإضافة إلى إجراءات التعامل الأمثل وفقاً لدرجات الخطورة لهذه الحوادث، وذلك من خلال مجموعة من السيناريوهات المعدة مسبقاً ووفقاً لطبيعة الحالة الطارئة.

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محاكاة سيناريوهات

وأشار محمد عبد العاطى إلى أنه خلال التدريب العملى تم استعراض محاكاة لسيناريوهات التعامل واحتواء تداعيات حدوث كارثتين إحداهما انفجار لخط مياه رئيسي بطريق السادات، والآخر حدوث انهيار لمبانى داخل قرية أبو الريش قبلى بمدنية أسوان.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم المواطن عبد السلام أبو على عابد ، وصرف مكافأة مالية له تقديراً على دوره الملموس فى خدمة مجتمعه ليصبح نموذجاً للتلاحم بين المواطن البسيط ورجال الشرطة فى تنظيم الحركة المرورية ، مؤكداً تقديره لهذه النماذج التى تعطى صورة مضيئة أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لمدينة أسوان .

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