تعرف على جهود أجهزةمحافظة أسوان لتحقيق أعلى المعدلات لموسم حصاد القمح

جهود كبيرة ومتتالية تقوم بها الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان لتحقيق أعلى المعدلات فى موسم حصاد محصول القمح.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " هذه الجهود فى 8 معلومات على النحو التالي:



حصاد القمح

1- أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى نسبة المستهدف توريده من القمح إلى 118.9 % بواقع 157 ألف طن و 273 كجم.

2- تم توريد 127 ألف طن و 208 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة.

3- تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

4- نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و 447 كجم من القمح ، وأيضاً 1590 طناً ستخصص للتقاوى.

توريد

5- جار مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية.

6- إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

7- اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

8- توريد القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم المواطن عبد السلام أبو على عابد ، وصرف مكافأة مالية له تقديراً على هذا الدور الملموس فى خدمة مجتمعه ليصبح نموذجاً للتلاحم بين المواطن البسيط ورجال الشرطة فى تنظيم الحركة المرورية .