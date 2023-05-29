صحة أسوان: توقيع الكشف الطبى لـ2296 مواطنا ببنبان بدراو والمنار بنصر النوبة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو ، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2296 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

قوافل طبية

هذا وتواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد على أرض الدولة بمساحة 200 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، بجانب قيام المسئولين بحى غرب بناءاً على ورود بلاغ من المواطنين بالتعامل مع تداعيات العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة أمس وذلك بتنفيذ أعمال الصيانة والإزالة لأسلاك الإنارة الكهربائية التى تعرضت للقطع نتيجة للعاصفة بكورنيش النيل .

جهود

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية برفع أحد الأشجار التى تعرضت للسقوط أمس بطريق السماد ، وكذا عمود كهرباء ، وتم التعامل عن طريق شركة الكهرباء بحضور الفنيين بالحى ، ونائب رئيس المدينة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة أعمال القافلة الطبية التى تم تنظيمها أمام الوحدة الصحية بالقراريش التابعة لقروى العباسية ، والتى ضمت كافة التخصصات الطبية والعلاجية ، لتوفير هذه الخدمات الصحية لأهالى القرى بالجودة المطلوبة .