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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات بمنطقة الصداقة الجديدة

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات بأسوان

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة ميدانية مكبرة لإزالة 4 حالات تعد على مساحة 1300 م2 بنطاق حي الصداقة الجديدة، منهم حالتين على مساحة 700 م2 خلف إسكان الشباب بجوار مسجد "أبو بكر الصديق". 

كما أشرف المحافظ على إزالة حالتي تعدى على مساحة 600 م2 بجوار عمارتي 350 و351 بالمرحلة الثانية لإسكان الشباب، فى حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، بينما تم تأمين خروج المقيمين بهذه المساكن غير المقننة والعشوائية حفاظاً على الأرواح .

 

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إزالة تعديات

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 21.

وشارك في تنفيذ هذه الحملة، العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية ، والمدعمين بأسطول من اللوادر والمعدات والسيارات .

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه لا أحد فوق القانون ولن نترك شبر واحد من أراضي الدولة تم الاعتداء عليه من المخالفين حيث سيتم توجيه 3 إنذارات متتالية للمبانى والمساكن المأهولة بالسكان سيعقبه الإزالة الفورية للتعديات في حالة عدم دخولها ضمن منظومة التصالح.

وأضاف أنه لا تصالح في التعديات العشوائية التي تشوه الوجه الحضاري لأسوان كمحافظة سياحية ، محذراً بأنه في حالة اكتشاف أي حالات تصالح لا ينطبق عليها هذه التعليمات سيتم إحالة المسئولين للتحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة عليهم.

وأشار أشرف عطية إلى أنه جارى تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات على أراضي البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة كلها والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين في القيام بالاستجلاء والتعدي على حق الشعب ، موضحاً أن نتائج حملات الإزالة بالمراكز والمدن ضمن الموجه الـ 21 تؤكد أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية عازمة على استكمال إزالة جميع التعديات لاسترداد الأرضي المتعدى عليها وتكريس سيادة القانون .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد قام بتكريم المواطن عبد السلام أبو على عابد ، وصرف مكافأة مالية له تقديراً على هذا الدور الملموس في خدمة مجتمعه ليصبح نموذجاً للتلاحم بين المواطن البسيط ورجال الشرطة في تنظيم الحركة المرورية، مؤكداً على تقديره لهذه النماذج التي تعطى صورة مضيئة أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لمدينة أسوان. 

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