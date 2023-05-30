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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان: فتح باب القبول لرياض الأطفال وأولى إبتدائي بالمدارس الرسمية واللغات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن فتح باب القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، إعتباراً من الخميس 1/6/2023 وحتى 30/6/2023 حيث يتم التقديم إلكترونياً عن طريق ولى الأمر ، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ( http://emis.gov.eg ) ، ويتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومى للتلميذ.

وفى حالة عدم تمكن ولى الأمر من التسجيل الالكترونى بنفسه (تقديم الصف الأول الابتدائى فقط) ، يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب بالتقدم لها ، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للإطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق إلكترونياً بالمدرسة .

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باب القبول

وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان اليوم الإثنين أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس محافظة أسوان، وجميعهم حاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ درجة. 

وجاءت أسماء طلاب أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات كالتالى:  مصطفى أحمد ابراهيم محمد الأول بمدرسة أحمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة إدفو ، والذى حصل على مجموع درجات ٢٧٩.٥ درجة ، ومريم محمد ربيع متولى، الأول مكرر، والتى حصلت على مجموع ٢٧٩.٥ درجة ، والتابعة لمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو. 

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أوائل

ولجين محمد محمود، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وكذلك أيضاً نور عمر أحمد مصطفى، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، إدارة إدفو التعليمية.

وتضمنت قائمة الأسماء كريم أشرف فكرى، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة إدفو التعليمية، ومنة الله جابر، الأول مكرر بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وملك حسين محمد سليم ، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ام المؤمنين الاعداديه بنات، التابعة لإدارة إدفو، وعمرو أحمد مصطفى، الأول مكرر ، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبدالظاهر، التابع لإدارة أسوان التعليمية ، وشهد عاطف محمد، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة كوم أمبو التعليمية.

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