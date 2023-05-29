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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة أسوان: نتفقد لجان الامتحانات يوميا لتذليل العقبات أمام الطلاب

امتحانات كليات جامعة
امتحانات كليات جامعة أسوان

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الخدمة، لجان الامتحانات بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بصحاري ، وذلك برفقة الدكتور محمد سيد عباس وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتي يؤديها 34 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب .

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لجان امتحانات

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يتم يومياً متابعة أعمال الامتحانات، حيث تبدأ اللجان في تمام التاسعة والنصف صباحًا، ويليها امتحان اللجنة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا، ونهدف من خلال المتابعة اليومية تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب والعمل علي حلها ، مع التشديد علي تطبيق قانون الغش للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً بين طلاب الجامعات.

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