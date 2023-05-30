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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تقديم التسهيلات لاستصلاح 850 ألف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأسوان عمر الشرقاوى، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، وأيضاً مديرى الرى والمساحة وهيئة التعمير، والتخطيط العمرانى، والأملاك، والإستثمار.

 

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى جنوب الصعيد، وخاصة محافظة أسوان تستهدف توفير فرص عمل للشباب ، مع الإرتقاء بمستوى المعيشة الاقتصادى والاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تنفيذ مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى الحالى والمستقبلى.

محافظ أسوان يتابع المشروعات الجارية بقرى المبادرة الرئاسية بمركز كوم أمبو

التنمية المستدامة

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بما سيتم تنفيذه ضمن المشروع القومى للدولة المصرية من خلال إستصلاح حوالى 850 ألف فدان شرق وغرب الطريق الصحراوى الغربى بإسم مشروع " بشاير سونو ".

 

وأكد المحافظ على أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذا المشروع القومى ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية، والمشروعات الأخرى المنفذة والجارى تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية، وخط القطار السريع، وقرى الظهير الصحراوى ، وكذا مدينة كوم أمبو الجديدة ، فضلاً عن المساحات الزراعية التى تم تقنينها.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية فى مصر، ليسهم بشكل كبير فى سد الفجوة للمحاصيل الإستراتيجية المختلفة ، وتحقيق الأمن الغذائى ، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المتعددة بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة ، مع تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعى وزيادة الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إستصلاح الأراضى ، وإستخدام أحدث أنظمة الرى والميكنة الزراعية فى المشروعات الجارية .

 

جهود

هذا وتواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 ، والتى يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، توازياً مع الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وكذا أعمال النظافة العامة وذلك بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعدى بمساحة 495 م2 بمنطقة فطيرة بحرى التابعة لمجلس قروى إقليت .

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