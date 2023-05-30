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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع المشروعات الجارية بقرى المبادرة الرئاسية بمركز كوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية واستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) وضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة ، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز ، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

 

ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 5 من المشروعات الجارية بأربع قرى رئيسية يتبعها 63 تابع وقرية فرعية بإجمالى 110 آلاف مواطن بمركز كوم أمبو، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ بهذه المشروعات تراوحت ما بين 40 وحتى 95% وهى تضم مشروعات إنشاء عدد 2 موقف للسيارات بمناطق شرق وغرب قرية الكفور، وإنشاء وتطوير عدد 2 وحدة إطفاء بقريتى سلوا بحرى وفارس، بالإضافة إلى تطوير سوق أبوير بقرية إقليت.

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حياة كريمة

وأوضح العميد ياسر عبد الشافى أنه تم التشديد على الجهات المنفذة بالالتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول بمختلف مواقع العمل وذلك للتيسير على المواطنين وللحفاظ  على سلامتهم، علاوة على الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في الإلتزام بالبرنامج الزمنى للإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

 

هذا وتواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 ، والتى يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توازياً مع الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا أعمال النظافة العامة وذلك بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

جهود وأنشطة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعدى بمساحة 495 م2 بمنطقة فطيرة بحرى التابعة لمجلس قروى إقليت.

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة بنطاق حى جنوب شارك فيها نائب رئيس المدينة ، ورئيس الحى والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية حيث استهدفت الحملة التفتيش ورفع 23 حالة إشغال طريق ، مع تحرير 9 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر نظافة عامة، بالإضافة إلى الغلق الإدارى لعدد 2 محل تم رصد مخالفات بهما.

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