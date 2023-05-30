محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية لإزالة التعديات والإشغالات

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 ، والتى يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، توازياً مع الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وكذا أعمال النظافة العامة وذلك بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعدٍ بمساحة 495 م2 بمنطقة فطيرة بحرى التابعة لمجلس قروى إقليت .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة بنطاق حى جنوب شارك فيها نائب رئيس المدينة، ورئيس الحى والفنيون والعاملون بالوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية، حيث استهدفت الحملة التفتيش ورفع 23 حالة إشغال طريق ، مع تحرير 9 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر نظافة عامة ، بالإضافة إلى الغلق الإدارى لمحلين تم رصد مخالفات بهما .

وفى نفس السياق قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالمرور الميدانى على المنطقة الصناعية بالعلاقى حيث تم رصد أكثر من 15 مخالفة متنوعة ، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وخاصة أنه تم إنذار المخالفين أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم .

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لودرات وسيارات المنظومة الجديدة بواقع 8 لودرات و 10 سيارات سعة 5 أطنان تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جار استكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 /2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه، حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لدعم منظومة النظافة العامة ، والعمل على تحقيق رضا المواطن ، وإشادة الزائرين .

جهود

وحرص اللواء أشرف عطية على متابعة اليونيفورم الجديد للعاملين بالمنظومة ، والتى تم مراعاة أن تبرز الشكل الحضارى والحماية المطلوبة لهم .

كما وجه المحافظ بصرف المرتبات الشهرية فى المواعيد المحددة تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عنهم ، بالإضافة إلى صرف مكافآت تشجيعية للمتميزين ، مكلفاً بعمل مجموعات للتدخل السريع من العاملين والمعدات لرفع أى تراكمات مخلفات أو قمامة فى وقت قياسى، وخاصة فى البؤر التى تؤرق المواطنين داخل الأحياء والمناطق الشعبية .