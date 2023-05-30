عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لودارات وسيارات المنظومة الجديدة بواقع 8 لودارات و 10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لدعم منظومة النظافة العامة ، والعمل على تحقيق رضا المواطن ، وإشادة الزائرين .

 

وقد حرص اللواء أشرف عطية على متابعة اليونيفورم الجديد للعاملين بالمنظومة ، والتى تم مراعاة أن تبرز الشكل الحضارى والحماية المطلوبة لهم .

 

منظومة النظافة

محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة 

كما وجه المحافظ بصرف المرتبات الشهرية فى المواعيد المحددة تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عنهم ، بالإضافة إلى صرف مكافأت تشجيعية للمتميزين ، مكلفاً بعمل مجموعات للتدخل السريع من العاملين والمعدات لرفع أى تراكمات مخلفات أو قمامة فى وقت قياسى ، وخاصة فى البؤر التى تؤرق المواطنين داخل الأحياء والمناطق الشعبية .

فيما أعطى أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال إصلاح وصيانة المعدات والسيارات التى تعرضت للأعطال حيث جارى إصلاح 22 سيارة ومعدة بالجهود الذاتية للحملة الميكانيكية ، وبما لا يسبب أى أعباء مالية على المحافظة .

وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة ، علاوة على علاء ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان أكد عطية على أننا نعمل جاهدين على الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وفد وزارة الأوقاف يهدى جامعة أسوان موسوعة الثقافة الإسلامية

 الصيانة الدورية

 

وشدد المحافظ على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال  أو نسبة تهالك .

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات التدريب العملى على المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ، الذى نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور مسئولى الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بإدارة الأزمة بالمحافظة وباقى المحافظات. 

محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة 
محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة 
محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة 
محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة العامة 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العم للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ردا علي ضرب موسكو.. بوتين يعلن تدمير المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ