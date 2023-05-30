وفد وزارة الأوقاف يهدى جامعة أسوان موسوعة الثقافة الإسلامية

استقبل اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفد من وزارة الأوقاف يضم كل من الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الأوقاف بأسوان، والشيخ عبدالله محمد طه مدير المساجد بالمديرية نيابة عن فضيلة الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان.

وذلك لإهداء جامعة أسوان موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حيث يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة.

موسوعة الثقافة الإسلامية

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان بأنه يمثل بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وزارة الأوقاف في عدة مجالات منها التدريب والتبادل العملى ، ويهدف أيضاً بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة إلي تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وشمل البرتوكول كليات " الآداب ، ودار العلوم ، والخدمة الاجتماعية ، والطب.

وأضاف الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الاوقاف بأسوان أنه تضمنت زيارة الجامعة اليوم إهداء الجامعة عدد 10 نسخ من موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسخة لرئيس الجامعة، وعدد 3 نسخ لكلية دار العلوم ومكتبتها، وعدد 3 نسخ لكلية الآداب ومكتبتها، وعدد 3 نسخ لكلية الحقوق ومكتبها بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة.

جهود

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تخطى نسبة المستهدف توريده من القمح إلى 118.9 % بواقع 157 ألف طن و 273 كجم ، منها 127 ألف طن و 208 كجم تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج ، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و 447 كجم من القمح ، وأيضاً 1590 طن ستخصص للتقاوى.