احذر.. وفاة 65 ألف طفل سنويا بسبب هذه العادة

يلقى 65 ألف طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان غير المباشر، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

التدخين

يتنفس ما يقرب من نصف جميع الأطفال هواء ملوثا بدخان التبغ، ويمكن أن يؤدي التدخين أثناء الحمل إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة.

تسبب التعرض للدخان غير المباشر (التدخين السلبي) في وفاة 1.2 مليون شخص سنوياً، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، ويموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يحل اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين اليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام.

وتقيم منظمة الصحة العالمية احتفال لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

وتتبنى منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة ترويجية تحت شعار " لنزرع الغذاء، وليس التبغ " وتشجع هذه الحملة الحكومات على إنهاء الإعانات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات لدعم المزارعين في الانتقال إلى محاصيل أكثر استدامة تحسن الأمن الغذائي والتغذية.