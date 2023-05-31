استشاري أمراض القلب: حالة الجفاف تزيد من النبضات لدرجة مرضية

أكد الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، إن هناك علامة محددة تسبق التعرض لتوقف القلب المفاجئ حال كان عدد ضربات القلب كثير أو تأتي الضربة البطينية الزائدة في أماكن محددة في رسم القلب، مشددًا على أن رسم القلب هام جدًا، موضحًا أن حدوث الضربات البطينية وتكرارها مع عدم استمرارها لفترة طويلة ليس مقلق، مشيرًا إلى أن المريض يشعر بها وكأنها سحبة أو خطفة وكأن شيء غريب يحدث كأن القلب توقف وعاد للعمل مرة أخرى.



وأضاف "عمار"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن ضربات القلب للشخص الطبيعي الذي لا يبذل مجهود تكون من 60-100، وأقل من 60 يكون هناك تباطؤ في ضربات القلب، وأعلى من 100 يكون هناك تسارع في ضربات القلب، ويكون أفضل معدل من 60-70.

وتابع استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، أن هناك زيادة في ضربات القلب نتيجة أسباب اليوم العادي ونظام الحياة مثل التوتر وقلة النوم وشرب الشاي والقهوة بكميات كبيرة، وقلة شرب المياه أو اسباب عضوية مثل المصاب بالغدة أو من يعاني من مشاكل في معدل المعادن في الدم، موضحًا أن علاج ضربات القلب يكون بعلاج السبب، مشددًا على ان قلة شرب المياه وحالة الجفاف تزيد من ضربات القلب لدرجة مرضية.