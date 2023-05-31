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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة الزقازيق: سندعم القطاع الخاص لإنشاء المدارس الفنية والتطبيقية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة الزقازيق الأسبق: إن هناك توافقا من إعادة هيكلة ولابد من ضرورة إعادة هيكلة المخطط العام للتعليم بكل قطاعاته؛ مضيفا أننا طالبنا في الجلسة السابقة مع كافة الزملاء بإنشاء كيان وهذا يدل على توافر الرؤى  وبالنسبة للمسمى الخاص بالمناقشة الخاصة بالتعليم يمكن ان يكون   أو المفوضية او المجلس الوطني.

أضاف خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن بالنسبة للتعليم العالي واستقلال الجامعات يجب النظر للمادة 21 من الدستور المصري بالإضافة إلى ضرورة استقلال الجامعات ومن اجل ذلك نقترح جلسة خاصة لمناقشة شؤون الجامعات ومناقشة مقتضيات حماية مقدرات الدولة وضرورة الانطلاق للقيادات في أداء مهامهم وبالنسبة لإعداد القيادات من الذي سيقود المؤسسات ولذلك نطالب بإعداد قيادات جامعية ووجود سياسات و آليات لإعداد القادة بالاضافة الى شغل القيادات القياديه للتعليم العالي مع وضع سياسة الانفتاح والتواصل مع العالم والتعاون الدولي والإدراك لما يحدث حولنا؛ مشيرا إلى أهمية نقاش احوال العاملين بقطاع الجامعات والغير اكاديميين والذين وصل عددهم ل300 ‪ الف شخص..

وتابع أن التعليم الفني من انجح القطاعات والمجلس الجديد له دور كبير في مساندة قطاع الاعمال والقطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية التطبيقية ومساندة جهود ومن حيث الشكل فيمكن ان يكون هناك بعض التحفظات لكن الأساس هو المرونة في الأداء ولا مركزية وسرعة في الأداء وتقليل القيود والمحاذير على القيادات.

الزقازيق الدستور المصري الحوار الوطن التطبيقي إعادة هيكلة

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