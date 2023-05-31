الحوار الوطني يناقش مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية اهم الاخبار المحلية التي ستحدث اليوم وكان أهمها أن إدارة الحوار الوطني ستعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال بمجلس الوزراء للحوار الوطني إستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع التقرير أن إدارة الحوار الوطني ناشدت بصفحتها الرسمية للحوار الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي نص مشروع القانون المكون من ثمان مواد داعية للمشاركة في الرأي فيه وينص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطني يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة.