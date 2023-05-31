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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى على الإعدادية بشرم الشيخ: أتمنى استكمال مسيرة أمي في الطب

جودي لطفي زكي الأولي
جودي لطفي زكي الأولي علي شرم الشيخ

أهدت الطالبة جولي لطفي زكي حناوي، الأولى على الشهادة الإعدادية بشرم الشيخ والثالثة علي مستوي محافظة جنوب سيناء نجاحها وتفوقها لوالدتها الطبيبة التي توفيت منذ شهور، وقالت إن حلمها أن تكمل مسيرة والدتها وتكون طبيبة مثلها.

وحصلت جولي على مجموع ٢٧٧.٥ درجة من إجمالي ٢٨٠ درجة.

قالت الطالبة جولي لطفي زكي بمدرسة خاصة في شرم الشيخ، إنها كانت تتوقع التفوق ولكنها لم تكن تتوقع أن تكون من أوائل المحافظة، مضيفة أنها كانت تذاكر نحو 5 ساعات يوميا وأنها كانت تنظم وقتها ما بين الدروس الخصوصية والمذاكرة، وتقدمت بالشكر لمدرسي المدرسة  .


وتدين بالفضل لوالدتها وشقيقها وخالتها لتوفير كل سبل الراحة للمذاكره وأنها حققت حلم والدتها رحمة الله عليها وتتمنى ان تكون طبيبه مثل والدتها وأن تعالج الغير قادرين بالمجان.

وأشارت جولي إلىى أنها تحب المراجع العلمية وتتمنى أن تكون طبيبة جراحة لتخفيف آلام المرضى ومعالجة الغير قادرين بالمجان.

وعن هديتها الخاصة بمناسبة النجاح، قال والدها لطفي زكي إنه وعدها في حالة الحصول على المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة الهدية موبايل على أحدث طراز كما وعدها شقيقها الطالب بالصف الثالث الثانوي العام بوجبة غداء في أفضل مطاعم الأسماك بمدينة شرم الشيخ.

وقال عنها المدرسين إن جولي من أفضل الطالبات بالمدرسة والجميع كان يتوقع لها الحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة نظرا لالتزامها والاجتهاد في مذاكرتها وأنها منضبطة داخل المدرسة وتتميز بالادب والاحترام ومحبوبه من الجميع وإنما حققته جولي اليوم دليل على حسن الإدارة والتزام المدرسه.

ويشير والدها إلى أنه قصر في حق ابنته عندما طلبت منه التقدم بتظلم في مادة الجبر في الترم الأول، حيث أنها كان من المفروض أن تحصل على الدرجة النهائية لكنها فوجئت بحصولها على ناقص نصف درجة ولكنه لم يتقدم بتظلم ويشعر الآن بتأنيب الضمير لعدم التقدم بتظلم لابنته كان غير من النتيجة ومن الترتيب العام على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه يهدي هذا النجاح لروح والدتها التي كانت تحلم بنجاحها والتفوق وأن تراها من أشهر الأطباء في مصر.

الاولي جودي

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الأولى الشهادة الإعدادية تهدي تفوقها شرم الشيخ جولي

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