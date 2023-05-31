40 درجة| الأرصاد تحذر من طقس الغد .. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، قد تصل لـ40 مئوية على أغلب المناطق؛ وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة.

ولفتت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 35 لـ45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية.

وبشأن سقوط الأمطار، نوهت منار غانم أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على المناطق بالحدود الغربية، وبعض المناطق الساحلية ومحافظات الوجه البحري، منوهة أن فرص السقوط للأمطار ضعيفة الحدوث.

ووجهت نصائح بشأن التعامل مع الموجة الحارة قائلة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس، مع تناول السوائل الباردة، وارتداء الكمامات حال الخروج في الشوارع.

ومن المقرر أن تتحسن الأجواء المناخية يوم السبت المقبل، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 34.